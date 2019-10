Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen und Radkappen entwendet - Kapuzenjacke gestohlen

Fulda (ots)

Kennzeichen und Radkappen entwendet

KÜNZELL. Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Justus-Liebig-Straße versuchten Unbekannte in der Zeit von Samstagnachmittag (5.10.) bis Montagmittag (7.10.) zunächst einen Bürocontainer aufzuhebeln, jedoch erfolglos. Im weiteren Verlauf entwendeten die unbekannten Täter von einem dort abgestellten Range Rover die amtlichen Kennzeichen FD-IL 2121 sowie die Radkappen von einem Audi A4. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Kapuzenjacke gestohlen

FULDA. In einem Fitnesscenter in der Petersberger Straße kam es am späten Montagabend (7.10.) zum Diebstahl einer grauen Kupuzenjacke der Marke "Adidas". In den Innentaschen befand sich neben persönlichen Dokumenten auch ein Fahrzeugschlüssel.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt! - Nutzen Sie vorhandene Schließvorrichtungen! - Lassen Sie ihre Wertgegenstände weitestgehend ganz zu Hause!

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel. 0661/105-1010

