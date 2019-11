Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand in Wohnhaus - Wohnungsinhaber schläft

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 17:42 Uhr kam es in einer Küche in der Karl-Theodor-Straße zu einem Brand. Betroffen war ein Doppelhaus mit mehreren Wohneinheiten. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, die anderen Bewohner blieben unverletzt.

Ein Nachbar entdeckte die Flammen und Rauch aus einem Küchenfenster und alarmierte umgehend die Bewohner des Doppelhauses. Der Wohnungsinhaber schlief, als sich das Feuer in seiner Wohnung entfachte, konnte sich aber ebenfalls, wie alle Bewohner rechtzeitig aus dem Haus retten. Eine weitere Bewohnerin holte zwei Hunde aus einer Wohnung und atmete dabei Rauch ein. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Hunde waren wohl auf, auch eine Katze befand sich im Haus, sie wurde in eine Tierklinik gebracht und dort versorgt. Die freiwillige Feuerwehr Leimen löschte das Feuer mit 30 Mann. Der entstandene Brandschaden beläuft sich auf bis zu 70.000 EUR. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen den Bewohner wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

