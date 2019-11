Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Fehlalarm in der Asylunterkunft

Freiburg (ots)

Ihringen. Aufgrund eines technischen Defektes löste in der Asylunterkunft in Ihringen am Freitagmorgen der Brandalarm aus und zwang die Freiwillige Feuerwehr, mit drei Wägen und 20 Mann auszurücken.

