Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Pkw auf Schlosserstraße ausgebremst

Werlte (ots)

Am Freitag, dem 15.11.2019, gegen 13:30 Uhr, kam es in Werlte in der Schlosserstraße Uhr zu einer Nötigungshandlung im Straßenverkehr. Eine 65-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw mit Anhänger die Schlosserstraße. Dabei wurde sie von einem schwarzen BMW überholt und ausgebremst. Anschließend blockierte der BMW die Fahrbahn und nötigte die Frau anzuhalten. Die Tat soll von zwei Männern in einem Pkw beobachtet worden sein. Die Männer haben sich bei der Fahrerin erkundigt ob alles in Ordnung sei. Als sich die Situation beruhigt hatte, haben alle Beteiligten die Örtlichkeit verlassen.

Die beiden männlichen, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, werden gebeten sich bei der Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 zu melden./bh

