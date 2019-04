Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080419-325: Zwei Verletzte und vier demolierte Autos bei missglücktem Überholmanöver

Wipperfürth (ots)

Bei einem missglückten Überholmanöver hat am Sonntagmorgen (7. April) ein 22-Jähriger die Kontrolle über seinen PKW verloren und hat dabei drei geparkte Autos beschädigt. Der junge Mann aus Marienheide war gegen 09.40 Uhr in Klaswipper auf der Bundesstraße 237 in Richtung Marienheide gefahren und hatte ein voraussfahrendes Fahrzeug überholen wollen. Als er jedoch Gegenverkehr bemerkte, brach er das Überholmanöver ab und bremste scharf, wobei der Wagen außer Kontrolle geriet. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen vor einem Haus abgestellte Fahrzeuge. Neben den Autos wurden bei dem Unfall auch Blumenkübel und eine Hauswand leicht beschädigt. Den Fahrer als auch seine 19-jährige Beifahrerin brachte ein Krankenwagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

