POL-GM: 070419-324: In der Kurve in den Gegenverkehr geraten

Marienheide (ots)

Auf der Wipperfürther Straße hat sich am Samstag (6.April) ein 56-jährige Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Der 56-jährige Remscheider fuhr mit seiner schwarzen Yamaha um 17:55 Uhr auf der Wipperfürther Straße (B 256) aus Richtung Marienheide kommend in Fahrtrichtung Gogarten. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrspur und touchierte dort einen grauen Dacia einer 38-jährigem Marienheiderin. Anschließend fuhr der Motorradfahrer auf der Gegenfahrspur weiter. Eine 35-jährige Marienheiderin schaffte es nach rechts auszuweichen, um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern.

Der Remscheider zog sich bei der Kollision mit dem Dacia schwere Verletzungen am Fuß zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten.

