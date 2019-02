Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in 17153 Ritzerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 09.02.2019 gegen 04:30 Uhr wurde der Rettungsleistelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in 17153 Ritzerow (LK Mecklenburgische Seenplatte) mitgeteilt. Der Dachstuhl des derzeit leerstehenden Hauses brannte in voller Ausdehnung. Die umliegenden Feuerwehren aus Stavenhagen, Ritzerow, Rosenow und Ivenack kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird ein Brandursachenermittler diese Ermittlungen unterstützen. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

