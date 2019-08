Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Wohnwagen

Braunschweig (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung war auf dem Schlossplatz in Braunschweig, im sogenannten Backstage-Bereich, ein Wohnwagen aufgestellt, der den Veranstaltern als Büroraum diente. Dieser Bereich war umzäunt und durch Werbeplakate sichtgeschützt. Am Samstag, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 07.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in den umzäunten Bereich, hebelten die Tür zum Wohnwagen auf und durchwühlten den Innenraum. Gegenstände wurden vermutlich nicht entwendet.

