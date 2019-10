Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (573/2019) Spitzenwert 2,41 Promille: Polizei Göttingen zieht bei Kontrollen alkoholisierte Radfahrer aus dem Verkehr

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtgebiet Mittwoch, 16. Oktober 2019, zwischen 02.15 und 04.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei allgemeinen Verkehrskontrollen sind der Polizei Göttingen Mittwochnacht (16.10.19) im Stadtgebiet vier alkoholisierte Fahrradfahrer und eine Fahrradfahrerin im Alter zwischen 21 und 26 Jahren ins Netz gegangen.

Die Überprüfungen erfolgten in der Zeit zwischen 02.15 und 04.50 Uhr auf der Hannoverschen Straße, der Robert-Koch-Straße, im Papendiek, in der Stumpfebiel sowie auf dem Albaniplatz. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte zwischen 1,63 und über zwei Promille. Den Spitzenwert von 2,41 Promille konnte ein 21-Jähriger für sich verbuchen. Allen Kontrollierten wurden Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bereits in der Nacht zuvor hatten Beamte ebenfalls im Rahmen des normalen Streifendienstes vier alkoholisierte Radler aus dem Verkehr gezogen. Auch unter ihnen befand sich eine Frau. Die 23-Jährige konnte für sich den höchsten gemessenen Atemalkoholwert beanspruchen. Er betrug 1,82 Promille.

