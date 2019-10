Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (571/2019) A 7 in Richtung Kassel ab der Anschlussstelle Echte wegen umfangreicher Reparaturarbeiten voll gesperrt - Mehrere Kilometer Stau

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen (AS) Echte und Northeim-Nord Dienstag, 15. Oktober 2019, gegen 10.25 Uhr

ECHTE (jk) - Wegen umfangreicher Reparaturarbeiten an der Außenschutzplanke ist die A 7 ab der AS Echte in Fahrtrichtung Kassel seit Dienstagvormittag (15.10.19) voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Aktuell meldet die Autobahnpolizei Göttingen rund acht Kilometer Stau.

Gegen 10.25 Uhr hatte sich im Baustellenbereich aus noch ungeklärter Ursache ein mit Zucker beladener Siloauflieger von der Sattelzugmaschine gelöst und war nach rechts in die Außenschutzplanke geprallt. Bei der Kollision riss der Hydrauliktank auf. Hydrauliköl trat aus und verunreinigte die Fahrbahn sowie den Böschungsraum.

Der 62 Jahre alte LKW-Fahrer blieb unverletzt. Da sich die Unfallstelle im engen Baustellenbereich befindet, ist die vorherige Reparatur der Außenschutzplanke unabdingliche Voraussetzung für die Freigabe der Fahrbahn. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden und damit die Vollsperrung wieder aufgehoben werden kann, steht noch nicht fest.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen.

