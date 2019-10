Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (570/2019) Unbekannte stehlen hochwertigen BMW X 4 in Geismar - Polizei rät zu Vorsicht bei schlüssellosem Zugangssystem "Keyless-Go"

Göttingen (ots)

Göttingen-Geismar, Über den Bühwiesen Montag, 14. Oktober 2019, zwischen 03.00 und 06.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Straße "Über den Bühwiesen" im Göttinger Stadtteil Geismar haben Unbekannte am Montag (14.10.19) in den frühen Morgenstunden einen hochwertigen BMW X 4 gestohlen.

Die Limousine war unter einem Carport vor dem Wohnhaus des Eigentümers abgestellt. Der Zeitwert des mit einem so. "Keyless-Go-Systems" ausgestatteten Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 45.000 Euro. Zeugen, die in der Tatnacht oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen tricksten die Diebe vermutlich das schlüssellose Schließsystem des Wagens mithilfe einer erzeugten Reichweiten-Verlängerung aus.

Zu "Keyless-Go"

Das Komfort-Schließsystem "Keyless" funktioniert über Funk. Der Kfz-Schlüssel strahlt dabei dauerhaft ein Funksignal in einem geringen Umkreis aus. Wird dieses Signal beim Herantragen vom Auto empfangen, lassen sich die Türen öffnen und der Motor kann per Knopfdruck gestartet werden. Sobald der Motor läuft, bleibt er an, auch dann, wenn der Schlüssel aus dem Nahbereich des Fahrzeugs wieder entfernt wird. Um das System zu überwinden, setzten Diebe sog. Reichweiten- oder auch Funkstrecken-Verlängerer ein, die das Schlüsselsignal abgefangen und an das Fahrzeug weiterleiten. Auf diesem Weg kann die Funkverbindung zwischen Schlüssel und Auto problemlos auch über hunderte von Metern "verlängert" werden, unabhängig davon, ob sich der Originalschlüssel beispielsweise im Haus oder z. B. während einer Veranstaltung in der Jackentasche des Besitzers befindet.

Daraus folgt, dass Diebe, die mit dieser besonderen Methode zum "Ziel" zu kommen wollen, mindestens zu zweit "arbeiten" müssen. Denn bei einem Diebstahl mithilfe einer Funkstreckenverlängerung muss zwingend eine Person mit einem Gerät am bzw. in der Nähe des PKW stehen, um im richtigen Moment den Türgriff zu bedienen, und gleichzeitig eine weitere Person mit einem Gerät das Funksignal des Fahrzeugschlüssels auffangen und weiterleiten.

Wahrscheinlich mit der identischen Vorgehensweise hatten sich Unbekannte bereits Sonntagnacht (13.10.19) gegen 01.00 Uhr im Göttinger Stauffenberging eines hochwertigen BMW M 3 bemächtigt. Ein Zeuge beobachtete die Tat und nahm die Verfolgung der flüchtenden Diebe auf. Nur wenig später entdeckte er das Auto verlassen und mit eingeschaltetem Licht im Goedeler Weg. Von den Tätern keine Spur.

In Anbetracht der aktuellen Taten rät die Polizei Fahrzeugbesitzern, deren Autos mit einem schlüssellosen Öffnungs- und Schließsystem ausgerüstet sind, zu besonderer Vorsicht, und empfiehlt:

Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einer verschlossenen Garage.

Legen Sie Original- und auch Zweitschlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Verwenden Sie bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs Hüllen oder Behältnisse, um das Funksignal abzuschirmen. So können beispielsweise spezielle Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie, die die Funkwellen blockieren, oder auch Schlüsseltresore über das Internet oder im Fachhandel erworben werden.

Machen Sie dazu einen Selbsttest und halten Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür. Erst wenn sich diese nicht mehr öffnen lässt, funktioniert der Schutz.

Achten Sie auf Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe. Es könnten professionelle Autodiebe sein, die versuchen sich "unauffällig" das Schlüsselsignal zu verschaffen.

Autodiebe gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Je länger es dauert, ein Fahrzeug zu öffnen und zu entwenden, umso unwahrscheinlicher wird der Fahrzeugdiebstahl. Machen Sie es daher den Dieben schwer und installieren Sie beim Abstellen des Fahrzeugs mechanische Diebstahlsicherungen, wie zum Beispiel die klassische Lenkradkralle / Absperrstange, eine Gangschaltungs- oder auch Pedalsperre.

Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, ob und welche Möglichkeiten es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell