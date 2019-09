Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Trunkenheitsfahrt § 24a StVG (48/2609)

Dudenhofen (ots)

26.09.2019, 17:00 Uhr

Im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Neustadter Straße in Dudenhofen wurde am Donnerstag gegen 17:00 Uhr ein 27-jähriger VW Polo-Fahrer aus Schifferstadt angehalten. Aus dem Fahrzeug des Mannes war ein cannabisähnlicher Geruch wahrzunehmen. Hierauf angesprochen händigte der Fahrer einen angerauchten sowie einen frisch gedrehten Joint aus. Er gab an, vor 3 Monaten letztmals THC konsumiert zu haben. Seit diesem Zeitpunkt konsumiere er lediglich das legale Produkt Cannabidiol, mit welchem auch die ausgehändigten Joints befüllt wären. Da bei dem 27Jährigen betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festzustellen waren und ein Drogentest positiv auf THC reagierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein präventiv sichergestellt.

