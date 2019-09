Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190902.1 Friedrichskoog: Streit unter Saisonarbeitern

Friedrichskoog (ots)

Streit um eine Frau dürfte Hintergrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Rumänen in der Nacht zum Sonntag in Friedrichskoog gewesen sein. Im Verlauf verletzte ein 29-Jähriger einen Gleichaltrigen mit einer Flasche - der Geschädigte kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach Mitternacht gerieten zwei Männer in der Klinkerstraße aneinander, weil der eine sich mit der Ehefrau des anderen offenbar zu intensiv unterhielt. Letztlich schlug der nahezu nüchterne Ehemann seinem alkoholisierten Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf, so dass dieser mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus kam. Nähere Details waren vor Ort aufgrund von Verständigungsproblemen zunächst nicht zu ermitteln. Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen der gefährliche Körperverletzung.

Merle Neufeld

