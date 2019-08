Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190830.3 Heide: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht!

Heide/Dithm. (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Heide zu einem Einbruch in eine Lagerhalle gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von Mittwoch, 10.30 Uhr, bis Donnerstag, 08.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße Lüttenheid, indem sie eine als Wand fungierende Holzplatte eintraten oder einschlugen. In der Halle wird Kaufhausware gelagert - Konkrete Angaben zum Stehlgut oder zur Stehlguthöhe liegen bislang noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf einhundert Euro beziffert.

Die Heider Kripo geht davon aus, dass sich die Tat am Donnerstag, zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr, ereignet hat. Sie sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/94-0.

