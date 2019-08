Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190829.5 Glückstadt: Exhibitionist ermittelt

Glückstadt (ots)

Nachdem mehrere Geschädigte in den letzten Wochen in Glückstadt eine Begegnung mit einem Exhibitionisten hatten, hat die Itzehoer Kripo den Mann heute in Zusammenarbeit mit Beamten aus Glückstadt festnehmen können. Bei ihm handelt es sich um einen 58-Jährigen, der geistig nicht vollentwickelt ist und sich nach derzeitiger Einschätzung der Ermittler der Tragweite seines Handelns nicht bewusst war. Zuletzt trat der Glückstädter heute in schamverletzender Weise in der Itzehoer Straße auf.

