POL-IZ: 190829.2 Itzehoe: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Mittwochmorgen hat eine Itzehoer Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Drogenfahrt eines jungen Mannes aufgedeckt. Einen Führerschein besaß der Itzehoer zudem nicht.

Um 09.45 Uhr stoppten Beamte am Dithmarscher Platz einen 24-Jährigen in einem Kleinwagen. Im Gespräch mit dem Fahrer stellten die Einsatzkräfte auffällige Pupillenreaktionen fest und vermuteten den vorangegangenen Konsum von Drogen. Einen Drogenvortest konnte der Itzehoer nicht absolvieren, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und die Fahrzeugschlüssel sicherstellten. Neben der Drogenfahrt muss der Beschuldigte sich wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis verantworten, denn einen Führerschein besaß der 24-Jährige nicht.

