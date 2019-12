POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 27.12.2019

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher ertappt, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Birkenstraße, 27.12.2019, gg. 05.00 Uhr

(pa)Am frühen Freitagmorgen ertappte ein Senior aus Bad Soden Neuenhain einen Einbrecher auf frischer Tat. Der ältere Herr bemerkte gegen 05.00 Uhr in seinem Wohnhaus in der Birkenstraße einen Unbekannten, der gerade dabei war, die Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen. Der überraschte Täter schlug nach dem Hausbewohner, woraufhin dieser zu Boden fiel. Der Einbrecher, der sich durch das Aufhebeln der Haustür Zugang in das Einfamilienhaus verschafft hatte, ergriff sodann die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Der Senior wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beschrieben wird der Täter als ca. 170cm groß und kräftig. Er sei dunkel gekleidet gewesen, habe Handschuhe und eine schwarze Wollmütze getragen. Die Hofheimer Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter (06192) 20790 entgegen.

2. Von Hund gebissen, Halterin gesucht, Hattersheim-Eddersheim, Volkerstraße, 26.12.2019, 23:40 Uhr

(He)Gestern Abend wurde ein 50-jähriger Eddersheimer in der Nibelungenstraße von einem Hund gebissen und musste im Anschluss in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die Halterin des Hundes ist bis dato nicht bekannt. Der Geschädigte kam den eigenen Angaben zufolge kurz nach 23:30 Uhr mit dem Zug am Bahnhof Eddersheim an und lief von dort in die Volkerstraße. Plötzlich seien zwei Hunde, unangeleint, auf ihn zu gelaufen und einer habe ihn dann in die Beine gebissen. Er habe kurz geschrien und die Hunde seien wieder davongelaufen. Nun sei die Hundehalterin, welche einige Meter entfernt war, zu ihm gekommen, habe kurz gesagt, dass nichts passiert sei und habe anschließend das Weite gesucht. Ein Hund sei weiß-braun gefleckt. Der zweite, welcher den Geschädigten gebissen hatte, sei "etwas größer als ein Dackel", ca. 10-15 kg und hellbraun. Die Halterin sei 30-40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hatte eine etwas kräftige Statur und habe dunkelblonde, etwas längere Haare sowie eine weiße Kappe getragen. Die Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Terrassentür aufgehebelt, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Königsteiner Weg, 24.12.2019 18.00 Uhr bis 26.12.2019, 11.30 Uhr

(pa)Schmuck, Münzen und Silberbesteck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro stahlen Einbrecher in den vergangenen Tagen in Liederbach Niederhofheim. Zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Donnerstagvormittag, 11.30 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Königsteiner Weg auf, um anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt. Zeugenhinweise werden unter (06192) 20790 entgegengenommen.

4. In Reihenhaus eingebrochen, Hattersheim an Main, Eddersheim, Parkstraße, 26.12.2019, 19.30 Uhr bis 20.25 Uhr (pa)Am Donnerstagabend kam es in Hattersheim Eddersheim zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Zwischen 19.30 Uhr und 20.25 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür des in der Parkstraße gelegenen Wohnhauses auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Sie hinterließen an der aufgehebelten Tür einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter (06192) 20790 zu melden.

5. Einbruch in Erdgeschosswohnung, Kelkheim, Münster, Breslauer Straße, 24.12.2019, 12.00 bis 26.12.2019, 14.00 Uhr

(pa)In Kelkheim Münster hebelten Einbrecher in den vergangenen Tagen ein Fenster auf, um in eine Erdgeschosswohnung einzusteigen. Zwischen Dienstagmittag, 12.00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14.00 Uhr drangen die Täter in die Wohnräume ein, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Fündig wurden sie in Form von Schmuck und Armbanduhren mit einem Wert von einigen Hundert Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von ebenfalls mehreren Hundert Euro, den die Täter durch ihr gewaltsames Eindringen verursachten. Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 20790 zu melden.

6. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt, Sulzbach, Neugartenstraße, 25.12.2019, 18:00 Uhr - 26.12.2019, 12:00 Uhr

(He)Zwischen Mittwochabend und gestern Mittag wurden in der Neugartenstraße in Sulzbach fünf Fahrzeuge durch Kratzer beschädigt und dadurch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. An den Fahrzeugen der Marken BMW, Opel, VW, Toyota sowie Skoda wurden jeweils Kratzer festgestellt, welche mit einem bis dato unbekannten Werkzeug verursacht wurden. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

7. Alkoholisiert Unfall verursacht, Kelkheim, Parkstraße, 27.12.2019, 04:40 Uhr

(He)Heute Morgen kam es in der Parkstraße in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von geschätzten 16.000 Euro entstand, glücklicher Weise jedoch niemand verletzt wurde. Ein 34-jähriger Vito-Fahrer war gegen 04:40 Uhr in der Parkstraße unterwegs und beabsichtigte nach rechts, in Richtung der Gundelhardstraße einzubiegen. Hierbei stieß er gegen einen am Straßenrand geparkten Opel Corsa. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt. Eine Atemalkohlkontrolle ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dies zog eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins nach sich.

8. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 1. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

