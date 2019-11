Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Feuer an Turnhalle

Bad Bentheim (ots)

Die Feuerwehr aus Bad Bentheim ist am Sonntagmorgen zu einem Brand an der Mühlenstraße alarmiert worden. Hier waren die Borsten einer Schuhputzmaschine durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt worden.

Die Feuerwehr aus Bad Bentheim war mit einem Fahrzeug und mehreren Einsatzkräften vorsorglich vor Ort. Ein größerer Schaden entstand glücklicherweise nicht. Dieser wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

