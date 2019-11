Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannter entzieht sich Kontrolle

Lingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen einer Verkehrskontrolle entzogen.

Eine Funkstreifenbesatzung beabsichtigte auf der Husarenstraße einen PKW zu kontrollieren. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle, verunfallte im weiteren Verlauf mit seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Beamten konnten in seinem PKW mehrere Beutel mit möglicherweise zuvor entwendeten Kupferkabeln feststellen. Mehrere Streifenwagen suchten in der Nähe des Unfallortes nach der Person. Diese blieb weiter flüchtig.

Ob das Kupfer tatsächlich aus einem Diebstahl stammt und wo dieses möglicherweise zuvor entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell