Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Betrunken Unfall verursacht

Andervenne (ots)

Ein 46-jähriger Mann hat gestern Mittag auf der Straße Deeterhoek einen Verkehrsunfall verursacht. Er stand dabei unter Alkoholeinfluss.

Der 46-Jährige befuhr mit seinem PKW die Straße Deeterhoek in Richtung Settruper Straße, als er in einem Kurvenverlauf von der Fahrbahn abkam, in den Gegenverkehr geriet und gegen einen Baum prallte. Ein entgegenkommendes Ehepaar musste mit ihrem PKW in den Grünstreifen ausweichen, um einem Zusammenstoß zu entgehen. Das Ehepaar blieb unverletzt. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. An seinem PKW entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell