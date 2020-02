Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200218-3: Alkoholisierte Autofahrerin leistete Widerstand - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (17. Februar) ist eine 26-jährige Autofahrerin gegen ein geparktes Auto gefahren.

Wie ein Zeuge beobachtete, versuchte die 26-Jährige gegen 14:30 Uhr in eine Parklücke am Horremer Bahnhof einzuparken. Dem Zeugen zufolge beschädigte sie beim Einparkversuch ein Auto und stieg torkelnd aus dem Fahrzeug aus. Polizisten trafen die Autofahrerin kurze Zeit später in einem Kiosk an der Unfallstelle an. Beim Versuch, die stark alkoholisierte Frau zu stützen, reagierte die 26-Jährige sehr aggressiv und schlug nach den Polizisten. Die Beamten fixierten die Frau und nahmen sie in Gewahrsam. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Ein Arzt entnahm ihr deshalb eine Blutprobe. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. Den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs setzten sie in Kenntnis. Das Auto der 26-Jährigen verblieb verschlossen am Unfallort. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell