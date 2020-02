Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200217-4: Einbrecher durch Anwohnerin und Zeugen vertrieben - Kerpen/Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (15. Februar) versuchten Einbrecher in Kerpen und Elsdorf, eine Haustür und eine Terrassentür aufzuhebeln. Gegen 01:30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter an der Haustür eines Mehrfamilienhauses am Bussardweg in Elsdorf. Ein Zeuge (26) hörte Geräusche und sah aus dem Fenster eine unbekannte Person an der Haustür. Der 26-Jährige rief, dass er die Polizei rufen werde. Die Person floh daraufhin in Richtung der angrenzenden Felder. Beschrieben wird die Person als etwa 180 Zentimeter groß, sehr schlank und dunkel gekleidet.

In Kerpen an der Ahornstraße versuchten zwei Einbrecher, in die Wohnung einer 78-jährigen Frau einzudringen. Gegen 19:00 Uhr hebelten die beiden unbekannten Männer an der Terrassentür ihrer Erdgeschosswohnung. Sie rechneten jedoch nicht damit, dass die Seniorin zu Hause und das Licht nicht eingeschaltet war. Die Geräusche bemerkte die 78-Jährige und machte auf sich aufmerksam. Die beiden Männer flohen daraufhin in unbekannte Richtung. Beide Männer waren etwa 180 Zentimeter groß.

Sollten Sie in einem der Fälle verdächtige Personen wahrgenommen haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233-52-0. (akl)

