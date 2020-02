Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200217-2: Zwei Festnahmen nach Drogenfund - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle trafen Polizisten am Freitag (14. Februar) auf zwei Personen, die Betäubungsmittel mit sich führten.

Polizisten hielten gegen 12:15 Uhr ein Auto auf der Straße "An der Windmühle" an und kontrollierten die beiden Personen im Fahrzeug. Der 31-jährige Fahrzeugführer erklärte den Beamten, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem gab er auf Nachfrage an, Drogen genommen zu haben. Auch sein 27-jähriger Beifahrer stand unter Drogeneinfluss. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem diverse Drogen. Sie nahmen die beiden Männer vorläufig fest und ordneten zwei Blutprobenentnahmen an. Die Drogen stellten sie sicher. Darüber hinaus leiteten sie mehrere Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell