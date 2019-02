Polizei Aachen

POL-AC: Nach Unfall: Fahrer flüchtet und prallt gegen Hauswand

Würselen (ots)

Gestern Nachmittag (26.02.2019, 12.55 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Aachener Straße. Ein 37-jähriger Mann aus Aachen war auf eine Fahrzeugschlange aufgefahren und hatte dabei zwei Pkw ineinander geschoben. Anstatt an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten, setzte er sich wieder in sein beschädigtes Fahrzeug und fuhr in Richtung Aachen davon. Mehrere Streifenwagen suchten nach dem Flüchtenden. In der Südstraße fanden sie zunächst den Pkw. Während der Flucht hatte der Mann offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war mit einer Hauswand kollidiert. Zeugen hatten den 37-Jährigen anschließend mit mehreren Kfz-Kennzeichen in der Hand weglaufen sehen. Die Beamten konnten ihn schließlich in der Klosterstraße stellen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Tütchen und Behältnisse mit Tabletten und weißem Pulver; vermutlich Drogen. Erst eine chemische Untersuchung wird zeigen um welche Substanzen es sich genau handelt. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt und sein Pkw weder angemeldet noch versichert ist. Die Kennzeichen, die der 37-Jährige mit sich führte, sind darüber hinaus bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Aufgrund des Verdachts, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Bei dem Unfall auf der Aachener Straße wurde ein 41-jähriger Aachener leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Den 37-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Besitz von Betäubungsmitteln.

