Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200216-1: Polizei sucht Räuber- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagabend, 15.02.2020 gegen 18:45 Uhr, erbeutete dieser eine geringe Menge Bargeld und flüchtete unerkannt vom Tatort. Bei diesem handelte es sich um den Verkaufsraum einer Pizzeria in Erftstadt- Blessem, auf der Frauenthaler Straße. Der Geschäftsinhaber bemerkte zur Tatzeit eine maskierte Person, die sich ihm vom Eingang aus zügig näherte und ihm ein Messer vorhielt. Durch diese Drohung verschaffte er sich Zugriff auf die Kasse und entwendete aus dieser eine geringe Menge Bargeld. Anschließend ergriff er fußläufig die Flucht in Richtung der Klaus- Schäfer- Straße. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Polizeistreifen verliefen erfolglos. Die Person war circa 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war insgesamt schwarz gekleidet und hatte sein Gesicht mit einer dunklen Maske verdeckt. Die Polizei bittet Zeugen die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe oder sonst Hinweise zu der Person geben können sich jederzeit unter Telefonnummer 02233- 52-0 zu melden. (pw)

