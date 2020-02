Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200217-1: Frau von Trickdieb bestohlen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (14. Februar) hat ein unbekannter Mann Bargeld einer 76-jährigen Seniorin gestohlen.

Die 76-Jährige befand sich gegen 15:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Heinrich-Lübke-Straße, um dort Altglas zu entsorgen. Als sie wieder in ihrem Auto saß, sprach sie ein unbekannter Mann an und fragte, ob sie Geld wechseln könnte. Die Seniorin verneinte, woraufhin der Unbekannte zunächst ging. Nur wenige Augenblicke später kehrte er zurück, klopfte an die Beifahrerscheibe der Frau und verwickelte sie in ein Gespräch. Dazu breitete er einen Stadtplan aus und verdeckte so die Handtasche der Frau, die im Beifahrer-Fußraum lag. Nach weiteren zwei bis drei Minuten ging der Mann weiter. Die Seniorin bemerkte kurz darauf, dass ihr ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag fehlte. Laut Zeugenangaben war der Unbekannte 45 bis 48 Jahre alt, hatte eine untersetzte Figur und kurze schwarze Haare. Er trug eine Art Uniform mit blauer Jacke und goldenen Knöpfen. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

