Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200217-3: Falscher Enkel erbeutete Bargeld - Bergheim/Köln

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein falscher Enkel rief am Donnerstag (13. Februar) gegen 12:00 Uhr einen 82-jährigen Bergheimer an und bat ihn um Hilfe bei der Schadensregulierung eines Unfalls. Der 82-Jährige fühlte sich verpflichtet, seinem Enkel zu helfen. Er ging darauf ein, das Bargeld, welches er zuvor bei der Bank abgehoben hatte, an einem Treffpunkt an eine vermeintliche Freundin des Enkels zu übergeben. Der Treffpunkt befand sich in Köln am Treppenaufgang zum Kölner Dom. Am oberen rechten Ende der Treppe sprach den Senior eine etwa 25 Jahre alte, schlanke und etwa 170 Zentimeter große Frau an. Sie hatte braunes kurzes Haar und war bräunlich geschminkt. Sie trug eine dunkelrote Jacke, eine dunkle Hose und hatte eine schwarze Tasche bei sich. Der 82-Jährige übergab ihr das Geld am Nachmittag. Die genaue Uhrzeit ist bislang unklar. Telefonisch sicherte der vermeintliche Enkel ihm zu, dass er das Geld noch am gleichen Tag zurückerhalte. Sein richtiger Enkel meldete sich jedoch nicht, so dass der Senior ihn anrief und der Betrug auffiel. Sollten Sie die Geldübergabe beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (akl)

