POL-ME: 18-Jährige von Exhibitionist belästigt - Langenfeld - 1902143

Mettmann (ots)

In schamverletzender Weise hat sich am Mittwochnachmittag (20. Februar 2019) in der Innenstadt ein Mann einer 18-jährigen Langenfelderin gezeigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 16:30 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Metzmacher Straße aus entlang des Galkhausener Bachs in Richtung "Hinter den Gärten". Vor ihr ging ein Mann. In Höhe der dortigen Turnhalle drehte sich der Mann plötzlich um und zeigte sich der jungen Frau in schamverletzender Weise. Die 18-Jährige flüchtete daraufhin mit ihrem Fahrrad und meldete den Vorfall wenig später der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Exhibitionisten führte leider nicht zu einem schnellen Ermittlungserfolg. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der Mann war etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte laut der Geschädigten ein "deutsches Erscheinungsbild" und eine sportliche Figur. Er trug eine schwarze Kappe, eine dunkle Jacke sowie eine blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

