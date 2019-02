Polizei Mettmann

POL-ME: Plagiat-Ware sichergestellt - Ratingen - 1902141

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Bereits in der vergangenen Woche erhielten die Beamten des Betrugskommissariats einen gezielten Hinweis auf einen professionellen Plagiat-Händler, der sich zuletzt auf dem Trödelmarkt an der FEGRO in Hilden gezeigt hatte. Dort soll er in großem Umfang mit Sportbekleidung gehandelt haben, unter anderem mit bekannten Markennamen von BOSS, Elesse und Jack Wolfskin.

Am Sonntag, 17.02.2019 war es dann soweit. Mit mehreren Einsatzkräften konnte der mit drei Verkäufern besetzte Marktstand, diesmal auf dem Ratinger Trödelmarkt an der Daniel-Goldbach-Straße, zeitgleich umstellt und die Verantwortlichen zu Rede gestellt werden. Schnell wurde festgestellt, dass es sich eindeutig um Plagiatware handelte, die sich sowohl von Qualität als auch jeweiligem Design von der echter Markenware unterscheidet. Kurzerhand wurden die drei "Trödler" vorläufig festgenommen und die gesamte Ware polizeilich sichergestellt. Die Menge füllte einen zusätzlich hinzugerufenen Transporter der Sprinter-Klasse.

Im Laufe der eingeleiteten Ermittlungen und Vernehmungen stellte sich schnell heraus, dass einer der drei Händler bereits wegen markenrechtlicher Verstöße polizeilich bekannt war. Da feste Meldeadressen und keine zwingenden Haftgründe vorlagen, wurden die Personen nach Abschluss aller Maßnahmen nach Hause entlassen. Alle drei erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell