POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 01.-03.11.19 ++

-Hohnstorf --Wohnungseinbruch-

Zwischen dem 31.10. und 01.11.19 brachen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Feld" ein. Entwendet haben der oder die unbekannten Täter nichts. Es entstand jedoch ein Sachschaden über mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel: 04136/912390, entgegen.

-Lüneburg -Sachbeschädigungen an Pkw-

In der Nacht auf Samstag werden in Lüneburg, Bilmer Straße, an zumindest drei Pkw die Aussenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel: 04131/8306-2215 entgegen.

-Lüneburg -Häusliche Gewalt--

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Wohnung in der Lüneburger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Mann und seiner 38-jährigen Frau. Der Mann erhielt eine Wegweisung für 12 Tage und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

-Adendorf -Brand-

Am Sonntagvormittag kam es im Bereich der Dorfstraße zum Brand von zwei Garagen und einem Abstellraum. Ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert und der Brand letztlich auch gelöscht werden. Der Sachschaden dürfte aktuell im niedrigen fünfstelligen Bereich anzusetzen sein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

-Lüchow

--Sachbeschädigung--

Ort: Lüchow, Schulweg 1, Oberschule Datum: Freitag, 01.11.2019, 12:30 - 16:45 Uhr Sachverhalt: Am Freitagnachmittag zerschlugen bislang unbekannte Täter eine doppelverglaste Fensterscheibe der Oberschule. Sachschaden ca. 500 Euro

--Verkehrsunfall--

Ort: B248, Gemarkung Grabow Datum: Samstag, 02.11.2019, 03:45 Uhr Sachverhalt: Ein Sattelzug aus Stade, beladen mit 31.000l Diesel, kam kurz hinter Grabow nach links von der Fahrbahn ab, durchpflügte eine Ackerfläche und kam nach ca. 50 Metern auf der frisch gesäten Fläche zum Stehen. Als Grund für das Schleudern wurde ein Aufschaukeln des Aufliegers angegeben.

--Verkehrsunfall--

Ort: Groß Sachau, Kreuzung vor dem Rundling Datum: Samstag, 02.11.2019, 09:50 Uhr Sachverhalt: Ein Opel Fahrer aus der Gemeinde Clenze übersah beim Überqueren der Kreuzung einen VW Transporter, ebenfalls aus dem Bereich Clenze, der aus dem Rundling kam und Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen heftig zusammen, die Fahrer blieben aber unverletzt. Gesamtschaden ca. 8000 Euro

-Uelzen

--Wohnungseinbruch--

Freitagabend in der Zeit von 19.00 - 23.00 Uhr brachen unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in Holdenstedt ein. Nachdem sie mehrere Räume durchwühlt hatten, verließen sie unerkannt das Haus wieder. Wer in der Straße "Vor den Fischteichen" in diesem Zeitraum dort unbekannte Personen oder in der Umgebung Fahrzeuge bemerkt hat, die nicht dort hingehören, wird gebeten, sich mit der Polizei Uelzen 0581-9300 in Verbindung zu setzen.

--Wohnungseinbruch erfolglos--

Vermutlich dieselben Täter versuchten am Samstag in der Zeit von 00.00 - 10.00 Uhr in der Stettiner Straße in Holdenstedt in ein weiteres Einfamilienhaus einzubrechen. Das gelang jedoch nicht, da die Terrassentür den Aufbruchsversuchen standhielt. Hier wird ebenfalls gebeten, Beobachtungen an die Polizei Uelzen zu melden.

--Verkehrsüberwachung--

Samstag, in der Zeit von 11.30 - 13.30 Uhr, wurden Verkehrsteilnehmer auf der Straße "Am Taterhof" kontrolliert. Dabei wurden Handy- und Gurtverstöße sowie fehlende Verbandskästen festgestellt.

--Unfallflucht--

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag in der Zeit von 12.30 -13.30 Uhr auf dem Parkplatz Uhlenköperpark. Ein silberner VW Up wurde vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen entgegen.

--Alkohol- und Drogenrausch--

Ein 25-jähriger Mann mit seinem freilaufenden Rottweilermischling sorgte Samstagabend gegen 17.30 im Bereich des Hammersteinkreisels für erhebliche Unruhe. Nach bisherigen Ermittlungen biss der Rottweilermischling einen kleinen Hund, der von einer 15-jährigen Uelzenerin an der Leine geführt wurde. Danach pöbelte der 25-jährige Hundehalter Passanten an, warf Stühle von einem Restaurant auf den Gehweg und anschließend sich selbst auf die Fahrbahn. Als Passanten ihm von der Fahrbahn aufhelfen wollten, schlug er auf die Helfenden ein. Auch die eingesetzten Polizisten konnten den alkoholisierten und offenbar im Drogenrausch befindlichen Hundehalter nicht bändigen, da er seinen Rottweilermischling auf die Beamten hetzte, wie zuvor schon auf Passanten. Erst herbeigerufene weitere Kollegen überwältigten den Mann und das Tier. Nachdem der Hund von seinem Besitzer getrennt war, wurde der Rottweilermischling friedlich und dem Tierheim zugeführt. Der Randalierer beruhigte sich auch im Polizeigewahrsam nicht, er wurde in die Psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

