Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alarm durch Feuermelder

Northeim (ots)

Dienstag, 05.03.2019, 18.13 Uhr - Northeim, Matthias-Grünewald-Straße

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 18.13 Uhr löste der Brandmelder in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Matthias-Grünewald-Straße aus. Die alarmierte Feuerwehr brach wenige Minuten später die Wohnungstür auf.

Als Ursache für die Rauchentwicklung wurde schnell auf dem Herd stehendes Essen ausgemacht. Ein offenes Feuer war nicht entstanden.

Auf dem Küchenboden liegend fanden die Einsatzkräfte den 52 Jahre alten Mieter der Wohnung vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 52-Jährige beim Kochen verstorben ist. Ein Verbrechen wird ausgeschlossen.

