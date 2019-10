Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Unbekannter entwendete Smartphone aus Lieferwagen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den frühen Abendstunden des 14.10.2019 entwendete ein noch unbekannter Täter ein Smartphone aus einem abgestellten Lieferwagen auf der Rheinaustraße in Beuel: Gegen 17:45 Uhr hatte ein 28-jähriger Paketzusteller seinen Kleintransporter in Höhe der Hausnummer 97 abgestellt, um Pakete auszuliefern. Als er sich noch an der Ladefläche des Wagens befand, bemerkte er einen ihm unbekannten Mann, der in die Fahrerkabine eingestiegen war - der Unbekannte entwendet das hier abgelegte Smartphone, stieg aus dem Auto und lief davon. Der Geschädigte verfolgte den Verdächtigen ein kurzes Stück vergebens und erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Zu dem mutmaßlichen Dieb liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

ca.190 cm groß schlanke Statur braune Haare trug schwarzen Jogginganzug und rote Schuhe

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

