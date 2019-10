Polizei Bonn

POL-BN: Niederkassel: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Bonn (ots)

Der 24-jährige Tatverdächtige, der am Sonntag seine Freundin in Niederkassel verletzt haben soll, konnte heute nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen das Polizeipräsidium wieder verlassen. In seiner Vernehmung hatte er eingeräumt, seine Freundin im Rahmen eines Streites geschlagen und dadurch schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell