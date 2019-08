Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 2

Heckenbrand - 24.08.2019 - 18:57 Uhr

Lage (ots)

Der Löschzug Lage der Freiwilligen Feuerwehr Lage wurde am Samstagabend um 18:57 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem Betriebsgelände an der Breitenheider Str. alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung erkennbar.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte an einem Teich eine Gartenhütte in voller Ausdehnung. Die umliegende Vegetation/Bepflanzung war ebenfalls schon in Brand geraten.

Bewohner auf dem Gelände, hatten bei Eintreffen der Feuerwehr bereits erste Löschversuche unternommen.

Durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz wurde mittels C-Rohr die Gartenhütte abgelöscht. Parallel wurde eine zweite C-Leitung aufgebaut um die angrenzende Vegetation/Bepflanzung abzulöschen und zu kühlen.

Nachdem der Brand gelöscht war, wurden die Reste der Hütte auseinander gezogen um die noch vorhandenen Glutnester abzulöschen.

