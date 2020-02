Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200218-1: Säugling aus Gewässer gerettet - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Vater sowie ein 46-jähriger Zeuge haben am Sonntagmorgen (16. Februar) einen fünf Monate alten Jungen vor dem Ertrinken gerettet.

Die 27-jährigen Eltern gingen mit ihrem Säugling gegen 10:45 Uhr im Bereich des Wokingham-Platzes spazieren. Da sich nach Angaben der Mutter zwei Hunde bissen, gingen die Eltern auf die Tiere zu. Währenddessen setzte sich der Kinderwagen in Bewegung und rollte einen Fuß- und Radweg herunter in ein Gewässer. Der 27-jährige Vater eilte ins Wasser und holte sein Kind aus dem Kinderwagen. Der 46-jährige Zeuge half dem Vater, wickelte den Säugling in Jacken und alarmierte die Rettungskräfte. Diese brachten das Kind vorsorglich in eine Uniklinik. Bis auf eine Unterkühlung blieb der Säugling unverletzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bedankt sich bei dem Zeugen für dessen Hilfe! (nh)

