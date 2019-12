Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geld aus Ausgabeschacht verschwunden

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Volksbank (ots)

Am 06.12.2019 meldet eine 75jährige Geschädigte, dass sie am Vortag einen Geldbetrag am Geldautomat der Volksbank in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hauptstraße, abheben wollte. Als dies ihrer Ansicht nach nicht funktionierte, nahm sie ihre EC-Karte aus dem Automat und wandte sich an die Mitarbeiter der Volksbank. In der Zwischenzeit entnahm eine bislang unbekannte Person den Geldbetrag aus dem Ausgabeschacht und entfernte sich.

Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641/9740

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell