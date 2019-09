Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Innenstadt - Mit 2 Promille auf Leichtkraftrad Unfall gebaut

Worms (ots)

Am Freitag, 20.09.2019, befährt gegen 18:55 Uhr der 57-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Andreasstraße, von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Kreisel. Dort möchte er nach rechts in den Willy-Brandt-Ring einbiegen. Anderen Verkehrsteilnehmern ist der Mann bereits durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Im Kreisel kommt der Wormser zu Sturz und wird dabei leicht verletzt. Nachdem er von Passanten angesprochen wird, möchte der Mann von der Unfallörtlichkeit zu Fuß fliehen. Die Zeugen können den 57-Jährigen bis zum Eintreffen der verständigten Streife an der Unfallörtlichkeit festhalten.

Dem Mann wird ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergibt einen Wert von 2,01 Promille. Sein Führerschein und Fahrzeugschein werden sichergestellt. Ihm wird zudem eine Blutprobe entnommen. Der Wormser muss sich nun einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

