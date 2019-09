Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: PKW-Fahrer beschädigt Hoftor und flüchtet

Am Freitag, 20.09.2019, in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr ereignete sich in Worms-Heppenheim eine Verkehrsunfallflucht. Nach Auswertung der Spurenlage und der Angaben von Zeugen befuhr ein bislang unbekannter PKW die Pfälzer-Wald-Straße in Richtung Offstein. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen das Hoftor der Geschädigten auf der anderen Straßenseite. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Den entstandenen Sachschaden am Hoftor schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

