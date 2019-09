Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Herrnsheim - Werkzeugkoffer und Überwachungskameras entwendet

Worms (ots)

Unbekannte Täter brechen in der Nacht von Mittwoch, 18.09.2019, 17:00 Uhr, auf Donnerstag, 19.09.2019, 14:00 Uhr, in ein Grundstück im Bereich der Wehrwiese am Fahrweg ein. Hierbei schneiden sie den Zaun auf, brechen in die Werkstatt ein und entwenden einen Werkzeugkoffer im Wert von ca. 300 Euro. Nach der eigentlichen Tatbegehung entwenden die unbekannten Täter auch die beiden Überwachungskameras im Wert von je 180 Euro, die auf dem Grundstück angebracht sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

