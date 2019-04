Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bei Verkehrskontrolle betrunken aufgefallen

Soest (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr, führten Beamte der Polizeiwache Soest eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Werkstraße durch. Ein 48-jähriger Mofa-Fahrer aus Bad Sassendorf wurde dort ebenfalls angehalten. Im Rahmen der Kontrolle fiel der Alkoholgeruch des 48-Jährigen auf. Weiterhin verfügte er auch über keine Mofa-Prüfbescheinigung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Durch einen hinzugerufenen Arzt wurde daraufhin auf der Wache in Soest eine Blutprobe entnommen. (reh)

