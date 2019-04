Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Kradfahrer schwer verletzt

Warstein (ots)

Durch einen Auffahrunfall am Mittwoch, gegen 15.44 Uhr, wurde ein Kradfahrer in Belecke schwer verletzt. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Warstein befuhr kurz zuvor die B55, aus Richtung Warstein kommend, in Richtung Lippstadt. Da eine andere Verkehrsteilnehmerin nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte und erst den Gegenverkehr vorbeiließ, musste sie ihren Wagen bis zum Stillstand anhalten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende, 20-jährige Motorradfahrer aus Rüthen zu spät und fuhr dem Wagen der Frau auf. Der Mann aus Rüthen wurde anschließend in das Krankenhaus "Maria-Hilf" in Warstein gebracht, wo er über Nacht zur Kontrolle bleiben soll. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von Schätzungsweise 8.000 Euro. (reh)

