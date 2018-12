POL-RE: Gladbeck: Autofahrer erfasst Radfahrer auf Kreuzung

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Vehrenbergstraße/Hunsrückstraße sind am Montag, gegen 16 Uhr, ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen war auf der Hunsrückstraße Richtung Taunusstraße unterwegs - an der Kreuzung übersah er nach ersten Erkenntnissen den 58-jährigen Fahrradfahrer aus Gladbeck, der aus der Vehrenbergstraße kam. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

