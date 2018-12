POL-RE: Marl: Zwei Verletzte, vier kaputte Autos und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Hervester Straße/Buerer Straße hat es am Montag, gegen 15.55 Uhr, einen größeren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 86-jähriger Autofahrer aus Herten von der Hervester Straße nach links auf die Buerer Straße abbiegen. Dabei war er offensichtlich zu schnell unterwegs - er verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit drei geparkten Autos, die vor der Kreuzung an der Ampel der Hervester Straße in Richtung B225 standen. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen sowie ein 65-jähriger Autofahrer aus Dorsten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden an den vier beteiligten Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die beiden Autos der Verletzten wurden abgeschleppt.

