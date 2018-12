POL-RE: Castrop-Rauxel: Am frühen Sonntagmorgen brennen vier Kunststoffmülleimer

Recklinghausen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen setzten unbekannte Täter vier Kunststoffmülleimer in Brand. Gegen 3.30 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Mülleimer an einer Bushaltestelle auf dem Altstadtring/Ecke Engelburgstraße gemeldet. Gegen 5.20 Uhr brannte ein weiterer Kunststoffmülleimer an der Bushaltestelle "Castrop Betriebshof" an der Bahnhofstraße. Gegen 6.20 Uhr gingen weitere Meldung zu einem brennenden Kunststoffmülleimer an einer Bushaltestelle auf der Holzstraße in Höhe eines Seniorenheims und um 6.25 Uhr ein zusätzlicher brennender Kunststoffmülleimer auf der Holzstraße, Haltestelle Stellbrinkstraße ein. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Verursachern liegen derzeit nicht vor. Daher bittet das Fachkommissariat für Branddelikte um Hinweise unter Tel. 0800/2361 11.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell