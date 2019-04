Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Werkzeuge aus zwei Lkw gestohlen

Lippstadt (ots)

Gleich zwei Mal schlugen unbekannte Täter bei Aufbrüchen von Fahrzeugen in Lippstadt zu. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 6.45 Uhr, wurde in der Bastionstraße das Schloss der Heckklappe eines Fiat Ducato so manipuliert, dass der Täter in den Lkw eindringen konnte. Aus dem Fiat entwendete er dann unter anderen eine Bohrmaschine und einen Bohrhammer von Hilti, eine Presse und weiteres Werkzeug.

Aus einen Mercedes 614D von Mercedes entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 7.40 Uhr, ein Aggregat. Der Lkw wurde zuvor in der Holzstraße in Bad Waldliesborn geparkt. In den Mercedes gelangte der Täter, in dem er die Verglasung einer Fensterscheibe am Wagen entfernte. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Aufbrüchen machen können. Sie haben die Möglichkeit unter der Rufnummer 02941-91000 Kontakt aufzunehmen. (reh)

