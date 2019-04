Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Lkw mit Treckeranhänger kollidiert

Anröchte (ots)

Zwei Schwerverletzte und zirka 55.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz von einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und Trecker. Am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Warstein mit seinem Trecker und dahinter befindlichen Anhänger, die Straße Weickede aus Richtung Menzel kommend in Richtung Berge. Kurz vor der Brücke im Bereich der "Pöppelsche" im Kurvenbereich, brach der Anhänger hinter dem Trecker auf der regennassen und abschüssigen Fahrbahn nach links, in Richtung des Gegenverkehrs, aus. Aus der Gegenrichtung befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Marsberg die Straße in Richtung Menzel. Dieser stieß mit dem Anhänger des Trecker-Fahrers frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige aus der Kabine des Treckers geschleudert. Der 53-jährige Lkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Führerhaus leicht eingeklemmt, konnte sich jedoch selbständig befreien. Sowohl der Lkw-, als auch der Trecker-Fahrer mussten schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aus Anröchte abgestreut. (reh)

