Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Scheibe rausgetrennt und Werkzeug gestohlen

Lippetal (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus einem Mercedes Sprinter, der auf der Wöhrdestraße in Herzfeld geparkt war, zwei Werkzeuge. Um in das Fahrzeug zu gelangen trennten sie eine Scheibe des Wagens heraus. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

