Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver Borgeln - Auf dem Dach gelandet

Welver (ots)

Am Mittwoch, um 07:35 Uhr, kam es auf der Hammer Landstraße zwischen Haselhorst und Berwicke zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Jugendlicher aus Welver war mit seinem VW Polo in Richtung Soest unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve kam sein Auto auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Der Fahranfänger lenkte noch gegen, konnte jedoch sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle bringen. Der Polo schlug in eine Grabenböschung ein und landete schließlich mittig der Fahrbahn auf dem Dach. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße blieb bis zur Bergung des Fahrzeugs etwa zwei Stunden gesperrt. (lü)

