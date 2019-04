Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Werkzeuge aus Auto entwendet

Lippetal (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete aus einem Citroen Jumper in der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 12.00 Uhr, verschiedene Werkzeuge des Herstellers Stihl. Der Wagen war im Tatzeitraum in Herzfeld in der Wöhrdestraße geparkt. Um in das Auto zu gelangen manipulierte der Täter das Schloss der Heckklappe vom Citroen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

