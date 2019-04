Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Arnsberger Straße

Soest (ots)

Zwei Leichtverletzte und zirka 5.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, auf der Arnsberger Straße / Ausfahrt A44. Ein 20-jähriger Dortmunder befuhr mit seinem Citroen die A 44 in Richtung Kassel. An der Autobahnausfahrt Soest bog er ab und hielt seinen Wagen am STOP-Zeichen der übergeordneten Arnsberger Straße an, um dann seine Fahrt nach links in Richtung Möhnesee fortzusetzen. Beim Anfahren übersah er eine von links, in Richtung Soest fahrende, 57-jährige Frau vom Möhnesee mit ihrem VW. Durch eine Notbremsung konnten sowohl der 20-jährige Dortmunder als auch die 57-Jährige Frau vom Möhnesee ihre Fahrzeuge auf der Fahrbahn der Arnsberger Straße noch anhalten. Eine 23-jährige Frau vom Möhnesee, die mit ihrem Mercedes hinter der VW-Fahrerin in Richtung Soest fuhr, schaffte dies jedoch nicht, und fuhr dem Mercedes hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach vorne geschoben und prallte mit dem Citroen zusammen. Die beiden Autofahrerinnen vom Möhnesee wurden hierdurch leicht verletzt und wollten sich anschließend selbständig in ein Krankenhaus begeben. (reh)

